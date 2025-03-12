KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2025 22:00
Tek yıl Kpss p3 bilmecesi

https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ ve https://kamuilan.sbb.gov.tr/ gibi sitelerde yayımlanan Kurumların kendi açtığı açık kaynak alımlarında istenen P3 puanı şartının, çift veya tek yıl KPSS p3'ü olduğu neye göre belirleniyor? Tek veya çift sonuçta p3 değil mi neye göre tek yıllardaki p3 kullanılamaz deniyor?

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