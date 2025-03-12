merhaba. ünvansız memurum. gelir düzeyimi nasıl arttırabilirim yan iş yapmadan yasal olarak ? kiradayım ve yalnız yaşamak zorundayım. hayat benim için imkansızları oldurmaya çalışmak ve son derece zor şartlarda savaşmak demek! okb'li olduğumu ve majör depresyonumun özellikle kışın son derece sert şekilde tekrarladığını ve kaygı bozukluğu yaşadığımı belirtmek istiyorum.

merhaba. ünvansız memurum. gelir düzeyimi nasıl arttırabilirim yan iş yapmadan yasal olarak ? kiradayım ve yalnız yaşamak zorundayım. hayat benim için imkansızları oldurmaya çalışmak ve son derece zor şartlarda savaşmak demek! okb'li olduğumu ve majör depresyonumun özellikle kışın son derece sert şekilde tekrarladığını ve kaygı bozukluğu yaşadığımı belirtmek istiyorum.