Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


12 Mart 2025 22:05
ünvansız memurum. gelir düzeyimi nasıl arttırabilirim yan iş yapmadan ?
merhaba. ünvansız memurum. gelir düzeyimi nasıl arttırabilirim yan iş yapmadan yasal olarak ? kiradayım ve yalnız yaşamak zorundayım. hayat benim için imkansızları oldurmaya çalışmak ve son derece zor şartlarda savaşmak demek! okb'li olduğumu ve majör depresyonumun özellikle kışın son derece sert şekilde tekrarladığını ve kaygı bozukluğu yaşadığımı belirtmek istiyorum.

okuryazar3
Müsteşar
12 Mart 2025 22:07

Zengin bir kayınpeder bul:))Yahu geçinebilme mucizesini gerçekleştirmekteyiz hepimiz, ne gelir düzeyi artırma endişesine kapılmaktasın:))


Kagiş
Müsteşar
12 Mart 2025 22:07

Bu şekilde gelir düzeyinizi artıramazsınız! Ek iş yapmanız lazım.


gokhankakiz
Daire Başkanı
12 Mart 2025 22:09
dalga geçenlerle birebir görüşme istiyorum kaçacak delik aramaları için.

gokhankakiz
Daire Başkanı
12 Mart 2025 22:11
ek iş için psikolojik olarak müsait değilim maalesef. öğretmenim ama geri hizmetteyim sağlık özrü nedeniyle.

gokhankakiz
Daire Başkanı
12 Mart 2025 22:16
nasıl peki ???
Kagiş, 23 dk. önce

Bu şekilde gelir düzeyinizi artıramazsınız! Ek iş yapmanız lazım.


okuryazar3
Müsteşar
12 Mart 2025 22:28

Valla kardeş dalga geçme olarak algıladıysan şu yazdıklarımı, valla yaşadığımız ülkenin içinde bulunduğu şartları bir gözden geçirmeni öneririm.

Ben vatandaş olarak yemeden yaşamanın formülünü test etmekteyim sorunu bir çözersem .

Tek cümle "Güzelim ülkemde çalışmadan kazananlar sadece hortum ehli ve yandaşı siyasilerdir" ötesi yok maalesef.

okuryazar3, 23 dk. önce

Zengin bir kayınpeder bul:))Yahu geçinebilme mucizesini gerçekleştirmekteyiz hepimiz, ne gelir düzeyi artırma endişesine kapılmaktasın:))

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