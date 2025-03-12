Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


12 Mart 2025 22:42
İşkur koruma ve güvenlik

Merhaba arkadaşlar İşkur'da Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak çalışan var mı ? şartları , çalışma ortamı nasıldır bilgi verebilecek olan var mı ?

Çok Yazılan Konular

TPAO mu Bakanlık mıKurumlar Arasi Geçiş HakkindaOGM Destek Personeli AlımıGazi yakınları atamasıUlaştırma bölge müdürlüğünden eş durumu tayini kara yollarına yapılabiliyor mu ?SGK Becayiş (Tek Başlık)Veteriner Hekim Uygulama Ücretleri Ne zaman ödenecek ?Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Ogm Sözleşmeli Personel Alımı Hakkında

Sözlük

ramazan ayı 2 satırlar arasında kaybolmak 1 Canı Çekmek 2 20 yaş dişi 1 ramen 1 karakter sayısına boşluğun etki edip etmediği düşüncesi 2 mukbang 2 açken sen sen değilsin 5 google chrome vs internet explorer 1 giderem van'a doğru 2

Son Haberler

%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!Isparta'da sokakta oynayan çocuğa başıboş köpek saldırdıSiber Güvenlik Kanunu TBMM'de Kabul EdildiİETT otobüsüyle çarpışan aracın sürücüsü hayatını kaybettiKurtulmuş'tan Üniversitelere Yeni Rol: Şehirle iç içe olmalı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak