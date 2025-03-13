Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2025 00:58
Akseki t tipi ceza infaz kurumu

Arkadaşlar Akseki cezaevi hakkında bilgisi olan varmı açılıdımı ne zaman faaliyete geçecek bu yıl nas ta tayin yazabiliyor muyuz teşekkür ederim

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