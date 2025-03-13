Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2025 01:46
Yürütme durdurma kararına karşı itiraz

kurum jandarma davalı içiçleri ve jandarma fakat Yd kararına karşı sadece bakanlık itiraz etmiş oluyor mu öyle arkadaşlar yoksa bakanlık ikisini kapsıyor mu

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