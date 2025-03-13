Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2025 02:33
Yeşil pasaport
Kamuda çalışan engelli personellerin yeşil pasaport alabilir mi? ayrıca eşi de yararlanabilir mi

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