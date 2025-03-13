MAHKEME İLE NASIL BİR SONUÇ ALABİLİRİM? (İBB)

Kolay gelsin. Ünvan değişikliği sınavı ile gih İtfaiye eri iken tih ekonomist kadrosunu kazandım lakin aktif olarak itfaiye eri olarak çalışıyorum. Dilekçe ile kadroma uygun bir görev veya müdürlük talep etsemde başkanlık tarafindan uygun görülmedi. Avukat ile görüştüm kadrona uygun bir görevi mahkeme ile elde edebileceğimizi lakin itfaiye bünyesinde mi yoksa başka bir birimde mi olur bunu bilemem dedi. Sorum şu: İtfaiye daire başkanlığı bünyesinde ekonomist kadrosuna uygun bir görev var mıdır, idari İşler gibi bir alanda çalıştırılabilir miyim? Amacım müdürlük değiştirmek. Eğer itfaiye bünyesinde çalıştırma tasarruflari var ise boşuna mahkeme yoluna gitmeyeceğim.

Kolay gelsin. Ünvan değişikliği sınavı ile gih İtfaiye eri iken tih ekonomist kadrosunu kazandım lakin aktif olarak itfaiye eri olarak çalışıyorum. Dilekçe ile kadroma uygun bir görev veya müdürlük talep etsemde başkanlık tarafindan uygun görülmedi. Avukat ile görüştüm kadrona uygun bir görevi mahkeme ile elde edebileceğimizi lakin itfaiye bünyesinde mi yoksa başka bir birimde mi olur bunu bilemem dedi. Sorum şu: İtfaiye daire başkanlığı bünyesinde ekonomist kadrosuna uygun bir görev var mıdır, idari İşler gibi bir alanda çalıştırılabilir miyim? Amacım müdürlük değiştirmek. Eğer itfaiye bünyesinde çalıştırma tasarruflari var ise boşuna mahkeme yoluna gitmeyeceğim.