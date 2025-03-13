Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


13 Mart 2025 02:55
MAHKEME İLE NASIL BİR SONUÇ ALABİLİRİM? (İBB)
Kolay gelsin. Ünvan değişikliği sınavı ile gih İtfaiye eri iken tih ekonomist kadrosunu kazandım lakin aktif olarak itfaiye eri olarak çalışıyorum. Dilekçe ile kadroma uygun bir görev veya müdürlük talep etsemde başkanlık tarafindan uygun görülmedi. Avukat ile görüştüm kadrona uygun bir görevi mahkeme ile elde edebileceğimizi lakin itfaiye bünyesinde mi yoksa başka bir birimde mi olur bunu bilemem dedi. Sorum şu: İtfaiye daire başkanlığı bünyesinde ekonomist kadrosuna uygun bir görev var mıdır, idari İşler gibi bir alanda çalıştırılabilir miyim? Amacım müdürlük değiştirmek. Eğer itfaiye bünyesinde çalıştırma tasarruflari var ise boşuna mahkeme yoluna gitmeyeceğim.

Çok Yazılan Konular

Üniversite becayiş tek sayfaİBB Personel Maaşları Hk.Üniversite Tayin hakkı ne zaman gelecekİdari davadan anlayan varsa bi bakabilir mi?Üniversitede memur iken yeniden atanmaİstanbul - Afyon hemşire becayişÜniversitede memur mu yoksa belediyede işçi olarak çalışmak mı?Belediyede kadrolu memur olmak mı bakanlıkta sözleşmeli olmak mı?

Sözlük

epoksi 1 mickey 17 1 lazkiye 1 giderem van'a doğru 2 rahvan 1 sen sağ ben selamet 1 satırlar arasında kaybolmak 1 Bugün olanlar 4 Kahvaltı 2 çantacı 1

Son Haberler

Şube müdürü, okul müdürünün 'amiri' kapsamında değerlendirilir mi?Başıboş köpek saldırısında 2 Keçiören Belediye personeli yargılanıyor13 Mart 2025'ten önemli gündem başlıkları%0 Faizli ve Taksitli 55.000 TL Fırsatı!Isparta'da sokakta oynayan çocuğa başıboş köpek saldırdı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak