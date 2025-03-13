Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : gül-feşan


13 Mart 2025 04:11
657 DMK 63.madde 4/B için uygulanır mı ? (Göreve Başlamama)

Merhaba arkadaşlar cümleten hayırlı ramazanlar. Sözleşmeli olarak atanan personel evrak teslimi sürecinden sonra feragat etmesi durumunda DMK'nın 63.maddesi gereğince 1 yıl tekrar atanamama durumuyla karşılaşır mı ? Sözleşme imzalanmadı ve evrak teslim edeli 1 hafta oldu, net bilgisi olan varsa bu duruma göre feragat verilecek. Teşekkür ederim.

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