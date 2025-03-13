Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2025 08:06
İKM SAĞLIK RAPORUNDAN KALAN BİRİ BANA ULAŞABİLİR Mİ ?

Arkadaşlar ikm sağlık raporu almayan birisi var mı süreç nasıl işliyor tahammül göstermiyorlar mı insiyatif vs biliyorsunuz gerçekten belli bir yaştan sonra seçenek şansınız kalmıyor ve muhtaç oluyorsunuz bu konuda bilgili biri iletişime geçebilir mi ?

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