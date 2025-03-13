Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mart 2025 09:16
Aile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış Yapılmalıdır

2025 yılı aile yılı ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 01.01.2025'ten sonra doğan her çocuk için 5.000 TL nakdi yardım yapacağı, bu yardımın çocuk 5 yaşına girene kadar yapılacağı ve konu ile ilgili kanunun yakında çıkacağı söyleniyor.

Aile yılında memura ödenen ve çok düşük kalan aile yardımlarına (eş ve çocuk yardımı) %100 zam yapılarak ödenmesini talep ediyoruz.


sozdemir37
Memur
13 Mart 2025 09:40

Tek maaşlı memurlar zor durumda bu iyileştirme azda olsa olumlu fayda sağlar


satac123
Daire Başkanı
13 Mart 2025 10:03

Aynen tek maaşlı memurlar aşırı dezavantajlı durumda. En azından komik kalan yardım tutarları iyileştirilmeli.

sozdemir37, 59 dk. önce

Tek maaşlı memurlar zor durumda bu iyileştirme azda olsa olumlu fayda sağlar


mutlu_50
Müsteşar
13 Mart 2025 10:31

Hiçbir sosyal güvencesi olmayanlara 5 yıl boyunca çocuk başına 5.000 TL ödenecekse çalışan ve tek maaşlı bir memur için de şu komik eş ve çocuk yardımlarının mutlaka artırılması gerekiyor. Aile yardımları, memur için de 5.000 TL'ye çıkarılmalıdır.

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