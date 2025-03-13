Aile Yılında Memurların Aile Yardımlarına %100 Artış Yapılmalıdır

2025 yılı aile yılı ilan edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 01.01.2025'ten sonra doğan her çocuk için 5.000 TL nakdi yardım yapacağı, bu yardımın çocuk 5 yaşına girene kadar yapılacağı ve konu ile ilgili kanunun yakında çıkacağı söyleniyor.

Aile yılında memura ödenen ve çok düşük kalan aile yardımlarına (eş ve çocuk yardımı) %100 zam yapılarak ödenmesini talep ediyoruz.