iyi olur taş ev kışın sıcak yazın serin olur da polis maaşı ile nasıl yaptıracaksın taş evi? çok lükse kaçar

iyi olur taş ev kışın sıcak yazın serin olur da polis maaşı ile nasıl yaptıracaksın taş evi? çok lükse kaçar