Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410



Yasaklı
13 Mart 2025 10:40
Ev tas

Ev taş


hakkan1
Aday Memur
13 Mart 2025 12:00
iyi olur taş ev kışın sıcak yazın serin olur da polis maaşı ile nasıl yaptıracaksın taş evi? çok lükse kaçar

Küçük polis
Şube Müdürü
13 Mart 2025 12:07

Evi tasın içinde mi taşıyacaksın kardeşim. Hahaa

Toplam 2 mesaj

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