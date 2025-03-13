Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2025 11:07
Sözleşmeli erlikten uzmanlığa geçiş psikiyatri?

Kara kuvvetlerinde sözleşmeli erlikten uzmanlığa geçişte antidepresan ilaç kullanımı geçişte engel midir yoksa göreve devam ettirirler mi

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