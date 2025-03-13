Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2025 11:10
İdare Mahkemesi Gerekçeli Karar Hk.

Selamunaleykum idare mahkemesinin gerekçeli kararını ilgili

idare kac gün içinde işlem yapmak durumunda istinaf sonucunu beklemek zorundamı

ilgili süre içinde işlem yapmayan idareye dava açılabilirmi

İyi Çalışmalar.

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