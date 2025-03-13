Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mart 2025 11:17
Meb Sınav Görevi

Bu seneki görev puanım 0 olmasına rağmen bu son sınav görevi dahil iki açıköğretim sınavında görev çıkmadı. Öğretmen dışındakilerin de artık görev almasından mıdır yoksa torpil mi dönüyor artık aklım almıyor. Benzer durumda olan var mı?


psikolog6525
Aday Memur
13 Mart 2025 12:24

Görevlendirmeler henüz belli olmadı, daha dün bitti istekler, 15 i gibi belli olur hocam

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