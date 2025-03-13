KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2025 11:22
MSB / Kuvvet Komutanlıkları Mühendis (Sivil Memur) Maaşları Hk.

Arkadaşlar silahlı kuvvetlerde mühendis maaşları nedir?

MSB'de ya da Kuvvet Komutanlığı'nda maaş farkı oluyor mu?

Sözleşmeli Personel ile Memur kadroları arasında hak kaybı (maaş, ödenek vs) var mı?

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