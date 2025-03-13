Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mart 2025 12:27
Eksik Hizmet Puanı
Hizmet puanı hesaplanırken herşeyimiz aynı olduğu öğretmenimizden hizmet puanım 2 puan eksik aramızdaki tek fark benden 2 gün önce işe başlamış olması nedeni nedir bilen var mı

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