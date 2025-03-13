KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
Editörler : E.Kayı Han


13 Mart 2025 12:27
10 derece skolyoz ve subaylık
Merhabalar hayırlı ramazanlar. jandarma subaylığı asil olarak kazandım ama bel eğriliğim 10 derece çıktı 9 son sınır. Benim sorum itiraz etsem 1 hafta da 1 derece düşürebilir miyim egzersizlerle ?

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