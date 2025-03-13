Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katilleri En Üst Sınırdan Ceza Alsın! #MattiaAhmetMinguzzi

Güleryüzlü ve pırlanta kalpli yavrumuz Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy Bitpazarı'nda kaykay malzemesi almak için arkadaşlarıyla gezdiği sırada sabıkası olan iki yaşıtı tarafından, arkasından aniden bıçaklı saldırıya uğradı.

Çocuklarımızın güvenli bir Türkiye'de yaşaması için, 18 yaş altı suçluların anne-babalarının da yargılanabileceği bir düzenlemeyi ivedilikle bekliyoruz. Bu yasanın çıkması, ve katillerinin en üst hadden yargılanması Ahmetimiz'e bir vefa borcumuzdur, aziz hatırasına küçük bir minnettir.Bu düzenlemeyi desteklemek ve çocuklarımızın güvenliği için bir adım atmak adına bu dilekçeyi imzalayın. Bu, ölen her güzel çocuğun ailesi için, ailesinin biricik Ahmet'inin değerli hatırası için, geleceğimiz için önemlidir. Bu dilekçeyi imzalayın, çünkü çocuklarımızın daha iyi, daha güvenli bir geleceği olabilir. Çünkü Ahmet'in anısına, başka Ahmetler olmasın.

https://www.change.org/p/mattia-ahmet-minguzzi-nin-katilleri-en-%C3%BCst-s%C4%B1n%C4%B1rdan-ceza-als%C4%B1n-mattiaahmetminguzzi?source_location=discover_feed