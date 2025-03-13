Unvanla uyumlu olmayan işte görevlendirilmek

Arkadaşlar merhaba, kuruma girdiğimden bu yana -ki hala aday memurum- teknisyen olmama rağmen basım ve yayın biriminde çalıştırılıyorum. 2 emekliliği gelmiş VHKİ yanında 2 de aday teknisyeniz. Sorun şu, basım yapma işi bizden de bekleniyor. Anladığım ya da çalışmak istediğim bir alan değil. Nasıl unvanım gibi, teknik bir iş verilmesini talep edebilirim. Müdürüm egoist. Mail atıyor çıktı istiyor örneğin yerlere çöp atmayınız gibi saçma bir şey. Sonra puntosunu beğenmiyor, yatay olsun diyor, götürüyorsun yok altı çizili olsun diyor. Tekrar götürüyorsun bu sefer Lütfen yazısını acaba bi üst satıra mı yazsak diyor.. ee ama yeter. bir de kağıt banda sarıp duvarlara asacakmışım. teknisyen miyiz milletin keyfinin kahyası mıyız belli değil. EBYS'den dilekçe yazıp yollamalı mıyım unvanımla uygun iş istiyorum diye yoksa beklemeli miyim asaleti, ya da başka yol yordamı var mıdır bunun yardımcı olursanız çok sevinirim. istifa edeceğim yoksa