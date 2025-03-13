Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Mart 2025 13:51
Engelli Öğretmen olarak görev yapanlar dediklerimi yapın !

Sendikanız her ne ise Eğitim bir sen, Türk Eğitim Sen, Eğitim İş, Eğitim Sen, Eğitim Gücü Sen, vs hangisi ise e-posta yoluyla veya telefonla veya yüz yüze veya dilekçe ile Engelli Öğretmenlerin uzman/baş öğretmenlik sürelerinin 5/10 yıl olarak güncellenmesini talep edin. Gerekçe olarakta erken emeklilik durumunu ve pozitif ayrımcılık kapsamında değerlendirilmesini isteyin.

Unutmayın sessiz kalanlar değil mücadele edenler kazanır ! ;)

Çok Yazılan Konular

Bir sonraki EKPSS ne zamanYeşil pasaportEngelli Memur Geçici GörevlendirmeEKPSS ile son atamalarda atananlar ne zaman göreve başlayacak?

Sözlük

masura 1 şu an çalan şarkı 2 Sözlüğün yaş ortalaması 8 kaal 1 çantacı 1 karakter sayısına boşluğun etki edip etmediği düşüncesi 2 nerde o eski bayramlar 1 Aynular 4 açken sen sen değilsin 5 google chrome vs internet explorer 1

Son Haberler

Siber Güvenlik Kurulu Kuruluyor: Detaylar6 Yaşındaki Çocuğa Çarpan Servis Şoförü Hakkında Dava AçıldıYerlikaya: Sokak Köpekleri İçin Belediyeler DenetlenecekSivas'ta Otomobil Kazası: 3'ü Ağır 4 Yaralıİstanbul Belediyelerinden DHKP/C'ye Para Aktarımı İddiaları

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak