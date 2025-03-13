Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mart 2025 13:51
Kredi yapılandırma yapan var mı

Merhaba. Polis memuruyum. Ödemeleri yapıyorum ancak yarısını ödediğim borçlar var. Yapılandırma yaparsam çok daha rahat edeceğim. Artık dönmesi zor oluyor. Enpara ve Denizbank?ta yapılandırma yapan var mı? Kaç gün sonra yapılandırma teklif ediliyor. 5.5-6 dan çektiğim kredileri daha düşük orandan yapılandırabilir miyim? Ev için Denizbank?tan 200 bin kullanmıştım şu an kalan ana para 70 bin. 12 ay taksitti. 70 bin üzerinden mi yapılandırma yapıyorlar? 70 bin daha düşik faiz 24-36 yapılandırabilirsem süper olacak. Bilgisi olan yazabilirse çok sevinirim


debug
Genel Müdür
13 Mart 2025 13:55

İhtiyaç kredilerini %3,5 civarı yapılandırırlar. Ev kredisini yapılandırmak daha zor. 30 gün gecikmeye girdikten sonra başvurabilirsin yapılandırma için. 125 bine kadar olan borçları 36 ay vade ile yapılandırabilirsiniz.


Manuel59
Memur
13 Mart 2025 14:01

Ev kredisi değil bireysel kredi şefim çok teşekkür ederim cevabın için. İşin gücün rast gitsin

debug, 39 dk. önce

İhtiyaç kredilerini %3,5 civarı yapılandırırlar. Ev kredisini yapılandırmak daha zor. 30 gün gecikmeye girdikten sonra başvurabilirsin yapılandırma için. 125 bine kadar olan borçları 36 ay vade ile yapılandırabilirsiniz.


debug
Genel Müdür
13 Mart 2025 14:04

bireysel ise yapılandırırlar. Yapılandırma yaptığınızda o günkü kapama tutarı üzerinden yapılandırma olur.

Manuel59, 33 dk. önce

Ev kredisi değil bireysel kredi şefim çok teşekkür ederim cevabın için. İşin gücün rast gitsin


Manuel59
Memur
13 Mart 2025 14:19

Teşekkür ederim

debug, 30 dk. önce

bireysel ise yapılandırırlar. Yapılandırma yaptığınızda o günkü kapama tutarı üzerinden yapılandırma olur.

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