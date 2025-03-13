Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 14:04
Lojman boşaltma

Süresi biten lojmandan tahliye nasıl oluyor


mustafa07
Aday Memur
13 Mart 2025 14:22
çevik kuvvet gelir.. boşaltır..
Toplam 1 mesaj

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