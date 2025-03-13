Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 14:04
Lojman tahliye işlemleri

Süresi biten lojmandan tahliye nasıl oluyor


mustafa07
Aday Memur
13 Mart 2025 14:22
çevik kuvvet gelir.. boşaltır..

mehmetyilmz
Memur
13 Mart 2025 22:08

Arkadaşın lojman süresi doldu ve çıkmak istemiyor sanırım:)


azmah
Genel Müdür
13 Mart 2025 22:15

Tahliye şekli bulunduğun ile göre değişebilir yazılı usul tahliye kararı çıkartılır mahkemeden tahliye evrakı bulunduğun birim aracılığıyla tebliğ edilir tebliğden iki ay içinde boşaltman istenilir

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