Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


13 Mart 2025 14:15
Emeklilik başvurusu ve sonrasındaki süreç

Merhaba,

Babam 2025 şubat ayının ortalarına doğru emeklilik başvurusu yaptı. 39 yıl MEB hizmetli olarak görev yaptı.

Şöyle sorularım var:

- Emekliliğin onaylandığını nerden göreceğiz? Nereden teyid edilir?

- Emeklilik tazminatı nereye yatar? Kaç günde yatar ve kontrolünü nasıl yaparız?

Telekkürler.

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