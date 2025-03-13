Gündem \ Ekonomi
Editörler : Lanet


13 Mart 2025 15:07

Yıl sonunda 1 Bitcoin kaç TL eder sence?
Şuan 82,922 $ olan 1 BTC 3,036,961 TL. 1 $ = 36,624 TL. Kurdan bağımsız olarak düz TL olarak 1 bitcoin ne kadar eder Aralık ayında.

Bu ankete 1 saat 16 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Şuan 82,922 $ olan 1 BTC 3,036,961 TL. 1 $ = 36,624 TL. Kurdan bağımsız olarak düz TL olarak 1 bitcoin ne kadar eder Aralık ayında.

Çok Yazılan Konular

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 Canı Çekmek 2 rops demiri 1 açken sen sen değilsin 5 çantacı 1 kaal 1 nerde o eski bayramlar 1 erol taş 1 Bugün olanlar 3 epoksi 1

Son Haberler

Emeklilere 4 bin liralık bayram ikramiyesi, Meclis'te kabul edildiİBB Meclisi'nde Medya AŞ Hakkında Soru Önergesi Kabul EdildiMemur-Sen 1 Mayıs'ı Anıt Park'ta KutlayacakBakanlar Yumaklı ve Bolat, Ukrayna'da Zelenskiy ile GörüştüOrdu'da Silahla Oynayan Genç, Arkadaşını Kazara Öldürdü

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak