Bir amir yüzünden yer değişikliğim yapıldı

Zamanında ilçe emniyet müdürünü haklı olduğum konudan zamanın Bimer şikayet ettim. Tabii kısa sürede kimin şikayet ettiği bilgisi ıp bilgilerin vs üzerinden kendisine iletilmiş oluyor. Bunun bu şekilde olacağını zaten tahmin etmiştim. Sürgün yedi sonra. Bir amir mesela adam da ego var. Babasının şirketi sanıyor. Onun bir, iki, üç şikayetleri kapattı, sonra gel bakalım derler. Devletin sistemi şu dur. Herkes takip edilir. Takip eden de takip edilir... Konular savcılığa gidince de araya adam sokup vazgeçirmeye istediğin yere tayinini yapayıma döner.

Kaymakam ile birlikte tanık olduğumuz konuda tutanak tutmamız lazım dedim. Tuttum. İmzaladım. İkimizin imzası vardı tutanakta.

Kaymakam dedi ki ben bu adama kendimden çok güveniyorum.

Mevzu polis olabilmek... (İstanbul...)