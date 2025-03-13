Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410

Son Sayfa

13 Mart 2025 15:15
Bir amir yüzünden yer değişikliğim yapıldı

Amirle anlaşamamazlığım oldu ve şubeden ilişik kestirilip polis merkezine tayinim çıkartıldı. iş konusunda hiçbir zaman eksikliğim olmamıştı zamanında gider çok çalışır hiç geç kalmışlığımda olmadı ama ego ve kindarlığı yüzünden yerimden oldum çalıştığım yeride seviyordum şube müdürüyle görüşmeme rağmen birşey değişmedi normal olarak bundan sonra yapılacak sizce ne vardır


Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
13 Mart 2025 16:01
hangi birimdeydiniz

mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:03

Zamanında ilçe emniyet müdürünü haklı olduğum konudan zamanın Bimer şikayet ettim. Tabii kısa sürede kimin şikayet ettiği bilgisi ıp bilgilerin vs üzerinden kendisine iletilmiş oluyor. Bunun bu şekilde olacağını zaten tahmin etmiştim. Sürgün yedi sonra. Bir amir mesela adam da ego var. Babasının şirketi sanıyor. Onun bir, iki, üç şikayetleri kapattı, sonra gel bakalım derler. Devletin sistemi şu dur. Herkes takip edilir. Takip eden de takip edilir... Konular savcılığa gidince de araya adam sokup vazgeçirmeye istediğin yere tayinini yapayıma döner.

Kaymakam ile birlikte tanık olduğumuz konuda tutanak tutmamız lazım dedim. Tuttum. İmzaladım. İkimizin imzası vardı tutanakta.

Kaymakam dedi ki ben bu adama kendimden çok güveniyorum.

Mevzu polis olabilmek... (İstanbul...)


butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:05
oda bende kalsın
Gebeskaplumbagaa, 7 saat önce
hangi birimdeydiniz

butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:08
aslında çok büyük sorunda yaşamadık üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutmamış kendi amirim olmamasına rağmen kimi nereye şikayet edeceksin ki olan yine bana olacak
mhtm.15, 7 saat önce

Zamanında ilçe emniyet müdürünü haklı olduğum konudan zamanın Bimer şikayet ettim. Tabii kısa sürede kimin şikayet ettiği bilgisi ıp bilgilerin vs üzerinden kendisine iletilmiş oluyor. Bunun bu şekilde olacağını zaten tahmin etmiştim. Sürgün yedi sonra. Bir amir mesela adam da ego var. Babasının şirketi sanıyor. Onun bir, iki, üç şikayetleri kapattı, sonra gel bakalım derler. Devletin sistemi şu dur. Herkes takip edilir. Takip eden de takip edilir... Konular savcılığa gidince de araya adam sokup vazgeçirmeye istediğin yere tayinini yapayıma döner.

Kaymakam ile birlikte tanık olduğumuz konuda tutanak tutmamız lazım dedim. Tuttum. İmzaladım. İkimizin imzası vardı tutanakta.

Kaymakam dedi ki ben bu adama kendimden çok güveniyorum.

Mevzu polis olabilmek... (İstanbul...)


mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:18

Polis abimiz il emniyet müdürü toplantıda kendisine hakaret ettiği için dava açıyor. Konuyu inceledim. Talep edince. Polis memurunun kendisi için tuttuğu avukatı satın almış müdür. Konu ile ilgili CD dosyada kayıp. Tabii Polis memuru başka bir ile atanmış bu süreçte. Normal hayatta işler farklı işliyor. Ben de Başkomser bana artistlik yapınca meclise gidip tanıdık milletvekiline şikayet ediyordum. Emniyet için özellikle siyasi çevre lazım bu tarihi bir gerçek.


mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:20

Konu zaten ciddi bir şey değilse. Şikayet ters teper.


butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:22
siyasi çevremiz yoksa yada bu teşkilatta hiç kimsen yoksa yapacakta hiçbirseyin olmuyor sanırım.
mhtm.15, 7 saat önce

Polis abimiz il emniyet müdürü toplantıda kendisine hakaret ettiği için dava açıyor. Konuyu inceledim. Talep edince. Polis memurunun kendisi için tuttuğu avukatı satın almış müdür. Konu ile ilgili CD dosyada kayıp. Tabii Polis memuru başka bir ile atanmış bu süreçte. Normal hayatta işler farklı işliyor. Ben de Başkomser bana artistlik yapınca meclise gidip tanıdık milletvekiline şikayet ediyordum. Emniyet için özellikle siyasi çevre lazım bu tarihi bir gerçek.


Gırık1966
Aday Memur
13 Mart 2025 16:23

Amir ne ki iki yıllık komiser yardımcısı gelecek daha beterini yapacak bu meslek böyle 25 yıl sırtında taşı bir sefer of de bitirirler adamı onun için fazla beklentiye girmemek lazım yap işini git evine kendini de fazla yıpratma vesselam.....


mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:25

İş yoğunluğu çok yüksek olduğu kurumlar'da idareci olmak çok zor bir iş. Empati yapabilmek de lazım.


policeman04
Aday Memur
13 Mart 2025 16:26
üniformayı giymek zor gelir tabi sivilden sonra ama polis merkezleri de teşkilattan herkesi meslek hayatında bir kere karakolun kapısından sokacaksın ki yerinin kıymetini bilsin

mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:26

Boğaz köprüsü nokta meşhurdur eskiden de.... sürgün...


lastwolf93
Aday Memur
13 Mart 2025 16:31
emekli olana kadar aynı subede çalışma diye bir sözleşme mı yaptınız, polis heryerde polistir keyif almaya bakacaksınız yoksa zulüm gelir ayaklarınız geri gider
butterfly345, 7 saat önce
oda bende kalsın

mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:31

Meslekte herkes 5 yıl polis merkezinde çalışacak. Yoksa polisim diye gezer. 25 yıl daha. Çok stratejik birimler belki özel yetişmesi gerekebilir. Harici polis merkezi. Böyle bir yönetmelik olması lazım. Mesleğinin son yıllarına gelmiş ama polis olamamış çok kişi gördüm. Olay geçip yakqlama, el koyma, olay tutanağı ve akabinde ifade rapor adliye cezaevi süreçlerini; kısaca adlı polisliği bilmiyorsan polis sayılmazssın


butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:33
üniformayı giymek zoruma gitmedi giydimde yıllarca zoruma giden haksızlık yapılması kendimden fedakarlık yapıp çalıştığım birimden bir tane kendini bilmezin egosu ve kindarlığı yüzünden ayrılmam.
policeman04, 7 saat önce
üniformayı giymek zor gelir tabi sivilden sonra ama polis merkezleri de teşkilattan herkesi meslek hayatında bir kere karakolun kapısından sokacaksın ki yerinin kıymetini bilsin

mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:33

Hayırlı iftarlar. Allah korusun.


butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:34
emekli olana kadar aynı şubede olan abilerimiz var şark görmemiş başka birim görmemiş 20 küsur yıldır aynı şubede çalışan abilerimiz varken bize laf mı düşer. ben sadece haksızlık yapıldığı için zoruma gidiyor
lastwolf93, 7 saat önce
emekli olana kadar aynı subede çalışma diye bir sözleşme mı yaptınız, polis heryerde polistir keyif almaya bakacaksınız yoksa zulüm gelir ayaklarınız geri gider

Proletariat
Daire Başkanı
13 Mart 2025 16:34
Devrem seni kırmak hevesini öldürmek istemem ama sen biraz dert yapmışsın bu mevzuyu ve kendine yedirememişsin. İlk şubeden çıkan sen değilsen sonda olmayacaksın. Bana kalırsa karakol şubedeki ortamdan daha sıcak daha samimi. Ordada 15nde maaş alıyorsun diğer yerlerde de. Bunları yazma amacım kendine böyle şeyleri dert etme. Hiçbirimiz vazgeçilmez de değiliz unutma alt tarafı polis memuruyuz. Anın zevkini çıkar ve üzüntü duyma. Kal sağlıcakla
butterfly345, 7 saat önce
aslında çok büyük sorunda yaşamadık üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutmamış kendi amirim olmamasına rağmen kimi nereye şikayet edeceksin ki olan yine bana olacak

butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:40
aynen öyle devrem kendime yediremedim namertçe bir gidiş bu gerçek anlamda hatalı bir hareketim olmuş olsaydı hiç dert etmez kendim ettim derdim ama bu ikili anlaşamazlığı işe yansıtılması üstlere konuyu bambaşka aktarması kötü ediyor
Proletariat, 7 saat önce
Devrem seni kırmak hevesini öldürmek istemem ama sen biraz dert yapmışsın bu mevzuyu ve kendine yedirememişsin. İlk şubeden çıkan sen değilsen sonda olmayacaksın. Bana kalırsa karakol şubedeki ortamdan daha sıcak daha samimi. Ordada 15nde maaş alıyorsun diğer yerlerde de. Bunları yazma amacım kendine böyle şeyleri dert etme. Hiçbirimiz vazgeçilmez de değiliz unutma alt tarafı polis memuruyuz. Anın zevkini çıkar ve üzüntü duyma. Kal sağlıcakla

mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:43

Yemin ederim. Çok rahat çalıştığım yerler oldu. Ama geriye dönüp bakınca istanbul da karakolda çalıştığım grup ve şefimi arıyorum. Şef 55 de emekli oldu bir sene sonra rahmetlik oldum Ama adam inanın ki baba adamdı. Arkadaşlar da öyle. İlçe emniyet müdürü ve bölge esnaf vs herkes şefe saygı duyardı. Saygın kişiler hissediyorduk kendimizi...


mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:46

Torpilli yerler de 5 kişinin 3 kişisi yatar iki kişi işi çevirir. O iki kişiden biri ses çıkartırsa onu sallayıp yeni bir istekli görevlendirilir. Tarih diye bir şey var. Yazılmasa da...

Toplam 28 mesaj
12

Çok Yazılan Konular

Yeni atama yönetmeliği hakkındaİcralık polislerEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerBir amir yüzünden yer değişikliğim yapıldı10 taltif rivayetiDoğudaki ibka talepleriSilah sürgüsünü kaybettim ne yapmam gerekiyor?Polisler gerçekten fazla mesai ücreti almıyor mu i?Polsan ihtiyaç kredisiİcra borcu kapatıldıktan sonra kredi çekebilmek

Sözlük

asya 1 Bugün olanlar 3 şu an çalan şarkı 2 mukbang 2 zengin olursam 1 masura 2 yaren leylek 1 giderem van'a doğru 2 şiddete eğilimlilik 2 Aynular 4

Son Haberler

Ünlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybettiÖzgür Özel: Milletin Gücü Kalmadı, Sandık Erken GelmeliCumhurbaşkanı Erdoğan'dan oyuncu Şinasi Yurtsever için taziye mesajıŞinasi Yurtsever'in Son Paylaşımı Sosyal Medyada Gündem Olduİstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak