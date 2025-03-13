Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 15:15
BİR AMİR YÜZÜNDEN
Amirle anlaşamamazlığım oldu ve şubeden ilişik kestirilip polis merkezine tayinim çıkartıldı. iş konusunda hiçbir zaman eksikliğim olmamıştı zamanında gider çok çalışır hiç geç kalmışlığımda olmadı ama ego ve kindarlığı yüzünden yerimden oldum çalıştığım yeride seviyordum şube müdürüyle görüşmeme rağmen birşey değişmedi normal olarak bundan sonra yapılacak sizce ne vardır

Gebeskaplumbagaa
Aday Memur
13 Mart 2025 16:01
hangi birimdeydiniz

mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:03

Zamanında ilçe emniyet müdürünü haklı olduğum konudan zamanın Bimer şikayet ettim. Tabii kısa sürede kimin şikayet ettiği bilgisi ıp bilgilerin vs üzerinden kendisine iletilmiş oluyor. Bunun bu şekilde olacağını zaten tahmin etmiştim. Sürgün yedi sonra. Bir amir mesela adam da ego var. Babasının şirketi sanıyor. Onun bir, iki, üç şikayetleri kapattı, sonra gel bakalım derler. Devletin sistemi şu dur. Herkes takip edilir. Takip eden de takip edilir... Konular savcılığa gidince de araya adam sokup vazgeçirmeye istediğin yere tayinini yapayıma döner.

Kaymakam ile birlikte tanık olduğumuz konuda tutanak tutmamız lazım dedim. Tuttum. İmzaladım. İkimizin imzası vardı tutanakta.

Kaymakam dedi ki ben bu adama kendimden çok güveniyorum.

Mevzu polis olabilmek... (İstanbul...)


butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:05
oda bende kalsın
Gebeskaplumbagaa, 23 dk. önce
hangi birimdeydiniz

butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:08
aslında çok büyük sorunda yaşamadık üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen unutmamış kendi amirim olmamasına rağmen kimi nereye şikayet edeceksin ki olan yine bana olacak
mhtm.15, 21 dk. önce

Zamanında ilçe emniyet müdürünü haklı olduğum konudan zamanın Bimer şikayet ettim. Tabii kısa sürede kimin şikayet ettiği bilgisi ıp bilgilerin vs üzerinden kendisine iletilmiş oluyor. Bunun bu şekilde olacağını zaten tahmin etmiştim. Sürgün yedi sonra. Bir amir mesela adam da ego var. Babasının şirketi sanıyor. Onun bir, iki, üç şikayetleri kapattı, sonra gel bakalım derler. Devletin sistemi şu dur. Herkes takip edilir. Takip eden de takip edilir... Konular savcılığa gidince de araya adam sokup vazgeçirmeye istediğin yere tayinini yapayıma döner.

Kaymakam ile birlikte tanık olduğumuz konuda tutanak tutmamız lazım dedim. Tuttum. İmzaladım. İkimizin imzası vardı tutanakta.

Kaymakam dedi ki ben bu adama kendimden çok güveniyorum.

Mevzu polis olabilmek... (İstanbul...)


mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:18

Polis abimiz il emniyet müdürü toplantıda kendisine hakaret ettiği için dava açıyor. Konuyu inceledim. Talep edince. Polis memurunun kendisi için tuttuğu avukatı satın almış müdür. Konu ile ilgili CD dosyada kayıp. Tabii Polis memuru başka bir ile atanmış bu süreçte. Normal hayatta işler farklı işliyor. Ben de Başkomser bana artistlik yapınca meclise gidip tanıdık milletvekiline şikayet ediyordum. Emniyet için özellikle siyasi çevre lazım bu tarihi bir gerçek.


mhtm.15
Aday Memur
13 Mart 2025 16:20

Konu zaten ciddi bir şey değilse. Şikayet ters teper.


butterfly345
Aday Memur
13 Mart 2025 16:22
siyasi çevremiz yoksa yada bu teşkilatta hiç kimsen yoksa yapacakta hiçbirseyin olmuyor sanırım.
mhtm.15, 6 dk. önce

Polis abimiz il emniyet müdürü toplantıda kendisine hakaret ettiği için dava açıyor. Konuyu inceledim. Talep edince. Polis memurunun kendisi için tuttuğu avukatı satın almış müdür. Konu ile ilgili CD dosyada kayıp. Tabii Polis memuru başka bir ile atanmış bu süreçte. Normal hayatta işler farklı işliyor. Ben de Başkomser bana artistlik yapınca meclise gidip tanıdık milletvekiline şikayet ediyordum. Emniyet için özellikle siyasi çevre lazım bu tarihi bir gerçek.


Gırık1966
Aday Memur
13 Mart 2025 16:23

Amir ne ki iki yıllık komiser yardımcısı gelecek daha beterini yapacak bu meslek böyle 25 yıl sırtında taşı bir sefer of de bitirirler adamı onun için fazla beklentiye girmemek lazım yap işini git evine kendini de fazla yıpratma vesselam.....

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