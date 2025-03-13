BİR AMİR YÜZÜNDEN

Amirle anlaşamamazlığım oldu ve şubeden ilişik kestirilip polis merkezine tayinim çıkartıldı. iş konusunda hiçbir zaman eksikliğim olmamıştı zamanında gider çok çalışır hiç geç kalmışlığımda olmadı ama ego ve kindarlığı yüzünden yerimden oldum çalıştığım yeride seviyordum şube müdürüyle görüşmeme rağmen birşey değişmedi normal olarak bundan sonra yapılacak sizce ne vardır

Amirle anlaşamamazlığım oldu ve şubeden ilişik kestirilip polis merkezine tayinim çıkartıldı. iş konusunda hiçbir zaman eksikliğim olmamıştı zamanında gider çok çalışır hiç geç kalmışlığımda olmadı ama ego ve kindarlığı yüzünden yerimden oldum çalıştığım yeride seviyordum şube müdürüyle görüşmeme rağmen birşey değişmedi normal olarak bundan sonra yapılacak sizce ne vardır