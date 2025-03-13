Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 16:11
Polisler gerçekten fazla mesai ücreti almıyor mu i?

Yanlış anlaşılmasın merakımdan soruyorum. Polisler gerçekten fazla mesai ücreti almıyor mu ? bunun nedeni nedir ? mesela sağlık bakanlığı temmuz aralık dönemi için bir zam daha yapacak sanırım polislerde bu yok mu ? bende küçüklüğümden beri çok polis olmak isterdim yaşadığım birkaç olay ve beşiktaş saldırısıda beni bu konuda çok hırslı kıldı ama forumdaki deneyimli abilerimin yazdıklarını okuyorum bir tane iyi birşey yok hatta bir kaç mesajda sanırım komiser olan birisi bile olumsuz konuşuyordu polislikle ilgili ben şuan atama puanları 74 ile başlayan bir önlisans sağlık bölümü okuyorum maaşları 50 yi geçiyor ama benim için para önemli değil hep polis olmak istedim mesela abilerim 35 saat çalıştığım oldu diyor doğrudur peki böyle olan günler senede kaç kez oluyor acaba seçim dönemleri maç zamanları sıkıntılı mantıken doğrudur ama süreklimi oluyor böyle ?


Bir tokat
Aday Memur
13 Mart 2025 16:19
kardeş polisliği sevmek yetmiyor. güvenlik güçleri harici işlere bak

Demir355
Şef
13 Mart 2025 16:44
öğretmen olmanı tavsiye ederim. maaşı bizden yüksek ayrıca tatili çok. soran olursa ek ders ve diğer + lar uzman baş ekleri olmadan maaşını söylersin

Tim47
Aday Memur
13 Mart 2025 16:54

Abi şuan önlisans sağlık bölümü okuyorum zaten bundan atanır isem 53 bin tl gibi bir maaş alıyorum polislerde 55 bin tl alıyor sanırım. benim içim önemli olan maaş değil. şuda var mesela eğitim sonu mülakatı var oda çok korkutuyor kimi neyden eledikleri belli olsa az çok fikir sahibi olurdum ama bilemiyorum yani 75 puan alsam okuduğum bölümden atanırım kesin ama sizin kadar olmasada sağlık çalışanlarıda kötü durumda bence bende en azından hayalii gerçekleştiriyim içimde kalmasın diyorum. Abi bu arada bu dönem sonu yada eğitim sonu mülakatından elenme nedeni nedir sence ?

Demir355, 6 saat önce
öğretmen olmanı tavsiye ederim. maaşı bizden yüksek ayrıca tatili çok. soran olursa ek ders ve diğer + lar uzman baş ekleri olmadan maaşını söylersin

aliözcan
Memur
13 Mart 2025 17:02

Polis falan olma başka kamu kurumuna gir. yapılacak meslek değil.


police_eren
Memur
13 Mart 2025 17:27

Gerçekten almıyor


zorta
Memur
13 Mart 2025 17:51

polis emir doğrultusunda 24 saat çalışır 1 kuruş bile fazla maaş almaz.


Tim47
Aday Memur
13 Mart 2025 17:53

Ne diyelim abi allah yardımcınız olsun ama ben yıl sonuna kadar birçok iyileştirme yapılacağını düşünüyorum polisler için çünkü Ali Yerlikaya hızlı aksiyon alıyor. Mesela motorcu ve motokurye terörünü azaltacak aksiyonlar aldı cezalar dahada ağırlaştı ve başıboş köpekler ile ilgili sert kararlar aldı bunları deme nedenim bu sorunların uzun süredir olmasına rağmen Ali Yerlikaya döneminde aksiyon alınması en azından. Şunuda anlayamadım Polisler normalden fazla çalışıyor ise polis eksiği var demektir neden daha çok polis almıyorlar ?

police_eren, 6 saat önce

Gerçekten almıyor


Manuel59
Memur
13 Mart 2025 19:02

Hiç olumsuz bir şey yok değil emekliliğin geldiğinde emekli olma hakkın var bunlar güzel şeyler. Olabiliyorsan öğretmen ol. Her şey maaş değil. Kafa rahatlığı da önemli. Memurlar arası makas çok kalmadı zaten. Yaptığın iş belli olsun kafan rahat olsun. 4.5 ay tatil yaparsın öğretmen ol.


Yolgezen0660
Aday Memur
13 Mart 2025 20:01
polis olma yakarsın kendini hiç bir artısı yok maalesef çok gariban sahipsiz itilmiş hakkı yenmiş bir meslek ne yazikki:(

karadeniz1422
Memur
13 Mart 2025 20:10

Önceden meslekten sadece memurlar kaçmaya çalışırdı şimdi çevremde mesleği bırakmaya çalışan rütbeliler de var. Ben üniversite okurken bırakıp mesleğe severek geldim. 15 yıla yakındır bu meslekteyim. Şimdi oturmuş düz memur olabilmek için kpss çalışıyorum gerisini sen düşün. Bu forumda polis olmamadan için bir sürü nedeni ufak bir araştırma ile bulabilirsin. Okuduğun bölümün kıymetini ve o bölümden atanmaya bak. Başarılar.


Tim47
Aday Memur
13 Mart 2025 20:20

Abi haklısın forumda bir sürü ağzı yanmış abim var ama bana birazda çalışılan şube ve birim ile ilgili geldi yanlışmı düşünüyorum benim gözlemlediğim kadarıyla en zoru bence trafik polisi olmak mental olarak çok zor normalde ceza yazdığı kişiye açıklama yapma ihtiyacına gerek duymaması lazım ama işte bizim insanımız çok tuhaf mesela benim gözlemlediğime göre ABD dede bir polis hem trafik cezası yazıyor hemde ihbarlara gidiyor böyle bir sistem olsa nasıl olur gelecekte olma ihtimali varmı ? sayın bakan polislerin bu şikayetlerinden haberdar mı ? cidden komiserler bile bir serzenişte forumda 2, 3 komisere denk geldim çok pişmanlar

karadeniz1422, 3 saat önce

Önceden meslekten sadece memurlar kaçmaya çalışırdı şimdi çevremde mesleği bırakmaya çalışan rütbeliler de var. Ben üniversite okurken bırakıp mesleğe severek geldim. 15 yıla yakındır bu meslekteyim. Şimdi oturmuş düz memur olabilmek için kpss çalışıyorum gerisini sen düşün. Bu forumda polis olmamadan için bir sürü nedeni ufak bir araştırma ile bulabilirsin. Okuduğun bölümün kıymetini ve o bölümden atanmaya bak. Başarılar.


Tim47
Aday Memur
13 Mart 2025 20:24

Abi ileriye dönük hiç mi bir revizyon yenilenme ihtimali yok mesleğin ?

Yolgezen0660, 3 saat önce
polis olma yakarsın kendini hiç bir artısı yok maalesef çok gariban sahipsiz itilmiş hakkı yenmiş bir meslek ne yazikki:(

Proletariat
Daire Başkanı
13 Mart 2025 20:31
Kardeşim 40 a yaklaştım yemin ederim bak mübarek şu ramazanda yemin ederim yarın gel hastanede hemşire tıbbı sekreter özel güvenlik vs vs her ne olursa olsun gel başla derlerse 1 dakika düşünmem hemen orada başlama yaparım. Yahu yıllık izinlerde bile sıkıntı çekiyoruz. Hastane polisliği yaptım yoğun bir yerdi ben tek başıma 10 11 ceraim alıyordum ama acilde en az 3 doktor 4 5 tane intörn ve asistan ayrıca temizlikçisi çaycısı ıvır zıvır harici çalışıyorlardı. Sağlıkçılar 8 5 yada 24 72 çalışıyor. 24 72 çalışanların hepsinin kendilerine ait odalarında dinlenme alanı var ve en az 8 ile 10 saat orada geçiriyor uyuyor yatıyor dinleniyor bu yasal hakları polis ise araç içinde neredeyse gözü kapansa 7068 disiplin kanuna göre" uyumak yada uyuya kalmak" tan dolayı 16 ay kıdem Tenzili yiyor ve ayrıca eğer bu sorun daha büyük sorunlara yol açarsa 24 ay kıdem tenzili yada meslekten ihraç.. Bizim kanun ile uyumamız yasak iken siz kanun sayesinde uyuyorsunuz. var hesap kitabını sen yap
Tim47, 3 saat önce

Abi ileriye dönük hiç mi bir revizyon yenilenme ihtimali yok mesleğin ?


Tim47
Aday Memur
13 Mart 2025 20:39

Abi senin için sıkıntı çıkartacak bir durum yoksa çalıştığın birim nedir ?

Proletariat, 3 saat önce
Kardeşim 40 a yaklaştım yemin ederim bak mübarek şu ramazanda yemin ederim yarın gel hastanede hemşire tıbbı sekreter özel güvenlik vs vs her ne olursa olsun gel başla derlerse 1 dakika düşünmem hemen orada başlama yaparım. Yahu yıllık izinlerde bile sıkıntı çekiyoruz. Hastane polisliği yaptım yoğun bir yerdi ben tek başıma 10 11 ceraim alıyordum ama acilde en az 3 doktor 4 5 tane intörn ve asistan ayrıca temizlikçisi çaycısı ıvır zıvır harici çalışıyorlardı. Sağlıkçılar 8 5 yada 24 72 çalışıyor. 24 72 çalışanların hepsinin kendilerine ait odalarında dinlenme alanı var ve en az 8 ile 10 saat orada geçiriyor uyuyor yatıyor dinleniyor bu yasal hakları polis ise araç içinde neredeyse gözü kapansa 7068 disiplin kanuna göre" uyumak yada uyuya kalmak" tan dolayı 16 ay kıdem Tenzili yiyor ve ayrıca eğer bu sorun daha büyük sorunlara yol açarsa 24 ay kıdem tenzili yada meslekten ihraç.. Bizim kanun ile uyumamız yasak iken siz kanun sayesinde uyuyorsunuz. var hesap kitabını sen yap

karadeniz1422
Memur
13 Mart 2025 22:35

Emniyette iş yoğunluğu şubeden şubeye ilden ile değişir ancak maaş her yerde aynı. (Operasyon tazminatı alan birkaç il hariç o da üç beş bin tl yi geçmez.) Abd de polislik profesyonel yapılan bir meslek bizde öyle değil. Biz bir şeylerin değişmesi hayali ile 15 yılı geride bıraktık. Benim şefim 30 yılı onun şefi de bir o kadar yılı geride bıraktı olumlu yönde değişen hiçbir şey yok olmayacakta. Emniyetin başına gelen her bakan her şeyin farkında, her şeyden haberdar kendimizi kandırmayalım ancak hiçbir şeyi değiştirme çabasına girmiyorlar çünkü onları bu yola itecek bir sendikası yok emniyetin.

Tim47, 3 saat önce

Abi haklısın forumda bir sürü ağzı yanmış abim var ama bana birazda çalışılan şube ve birim ile ilgili geldi yanlışmı düşünüyorum benim gözlemlediğim kadarıyla en zoru bence trafik polisi olmak mental olarak çok zor normalde ceza yazdığı kişiye açıklama yapma ihtiyacına gerek duymaması lazım ama işte bizim insanımız çok tuhaf mesela benim gözlemlediğime göre ABD dede bir polis hem trafik cezası yazıyor hemde ihbarlara gidiyor böyle bir sistem olsa nasıl olur gelecekte olma ihtimali varmı ? sayın bakan polislerin bu şikayetlerinden haberdar mı ? cidden komiserler bile bir serzenişte forumda 2, 3 komisere denk geldim çok pişmanlar


Tim47
Aday Memur
13 Mart 2025 22:47

Anladığım kadarıyla bu meslek birinci planda olmamalı kolay kolay sanırım doğru mudur abi ? Bildiğim kadarıyla TEM şube biraz normal çalışıyor çalışma süresi olarak benimde hedefim TEM şubede çalışmak şubeye geçiş için her şubenin bir sınavı yada mülakatımı var ? yada bir seviye meslekte deneyimmi istiyorlar ?

karadeniz1422, 37 dk. önce

Emniyette iş yoğunluğu şubeden şubeye ilden ile değişir ancak maaş her yerde aynı. (Operasyon tazminatı alan birkaç il hariç o da üç beş bin tl yi geçmez.) Abd de polislik profesyonel yapılan bir meslek bizde öyle değil. Biz bir şeylerin değişmesi hayali ile 15 yılı geride bıraktık. Benim şefim 30 yılı onun şefi de bir o kadar yılı geride bıraktı olumlu yönde değişen hiçbir şey yok olmayacakta. Emniyetin başına gelen her bakan her şeyin farkında, her şeyden haberdar kendimizi kandırmayalım ancak hiçbir şeyi değiştirme çabasına girmiyorlar çünkü onları bu yola itecek bir sendikası yok emniyetin.


aliözcan
Memur
13 Mart 2025 22:51

kardeşim fırsatın varsa başka kurumda çalış polisliği hiç düşünme. şimdi ne söylesek az olur. mesleğe girince anlarsın ama geç olur. en baştan sen tecrübeleri dinle hiç bulaşma bu mesleğe :)

Tim47, 25 dk. önce

Anladığım kadarıyla bu meslek birinci planda olmamalı kolay kolay sanırım doğru mudur abi ? Bildiğim kadarıyla TEM şube biraz normal çalışıyor çalışma süresi olarak benimde hedefim TEM şubede çalışmak şubeye geçiş için her şubenin bir sınavı yada mülakatımı var ? yada bir seviye meslekte deneyimmi istiyorlar ?


Tim47
Aday Memur
13 Mart 2025 23:05

Ben sizi çok iyi anlıyorum abi :) bir abi vardı kardeşim 15 yıldır pişmanlığı yaşıyorum demişti bende ne olursa olsun polis olmak istiyorum o ünüformayı giyecem diyordum demişti bana :) Sanırım insanın bazı şeyleri anlaması ve akıllanması için yaşaması gerekiyor :) Ben gerçekten sizi anlıyorum tüm sorunlarızı anlıyorum riskli bir iş olmasına rağmen masabaşı kapalı klimali yerde çalışan memur ile aynı parayı hatta daha az alıyorsunuz çalışma saatine göre hesaplar isek ben belli bir süre özel sektörde ağır sanayi metal işinde çalıştım bundan kötü olacağını düşünmüyorum 4 ay boyunca sabah 8 akşam 10 çalıştığımda oldu açıkçası hiç böyle iş olurmu demedim fiziksel olarak beni yormuyordu fazla fazla uyumayıda sevmem zaten şimdi elimde 2 seçenecek var birisi polis olmak birisi yaşlı bakımı teknikeri olmak polisliği her yönden daha çok istiyorum ama yaşlı bakımı teknikeri olsamda 24 saat çalış 72 saat dinlen olayı var :) polislikte 2 şark olayıda var 5 6 kez yer değiştiriyorsun yetkilerin kısıtlı mukavvemet gösteren avukatı gözaltına alsan ihraç ediliyorsun devren yaralanıyor vuruluyor ateş edemiyorsun bunlar kafada birikiyorda birikiyor psikolojik olarak patlıyorsun çok iyi anlıyorum bunları daha çok şey var ama buraya yazsam roman olur ve bunları meslekte olmadığım halde biliyorum zaten pomem e girsem 2026 yılında gireceğim inşallah şartlar iyileşir şark falanda sıkıntı değil yoksa ama keşke poliste diğer memurlar gibi kendi şehirinde çalışabilse torpil olur adam kayırmaca yapar mantığı ile yok diyorlar sanırım ama hastanede çalışan akraba kayıranları görüyoruz :) hepside kendi şehirinde polisler çok gereksiz üvey evlat muamelesi görüyor malesef çok üzücü bir durum diyecek çok ama çok şey var ...

aliözcan, 21 dk. önce

kardeşim fırsatın varsa başka kurumda çalış polisliği hiç düşünme. şimdi ne söylesek az olur. mesleğe girince anlarsın ama geç olur. en baştan sen tecrübeleri dinle hiç bulaşma bu mesleğe :)


aliözcan
Memur
13 Mart 2025 23:08

sağlıkçı ol sen bizi dinle boşver polisliği :)

Tim47, 7 dk. önce

Ben sizi çok iyi anlıyorum abi :) bir abi vardı kardeşim 15 yıldır pişmanlığı yaşıyorum demişti bende ne olursa olsun polis olmak istiyorum o ünüformayı giyecem diyordum demişti bana :) Sanırım insanın bazı şeyleri anlaması ve akıllanması için yaşaması gerekiyor :) Ben gerçekten sizi anlıyorum tüm sorunlarızı anlıyorum riskli bir iş olmasına rağmen masabaşı kapalı klimali yerde çalışan memur ile aynı parayı hatta daha az alıyorsunuz çalışma saatine göre hesaplar isek ben belli bir süre özel sektörde ağır sanayi metal işinde çalıştım bundan kötü olacağını düşünmüyorum 4 ay boyunca sabah 8 akşam 10 çalıştığımda oldu açıkçası hiç böyle iş olurmu demedim fiziksel olarak beni yormuyordu fazla fazla uyumayıda sevmem zaten şimdi elimde 2 seçenecek var birisi polis olmak birisi yaşlı bakımı teknikeri olmak polisliği her yönden daha çok istiyorum ama yaşlı bakımı teknikeri olsamda 24 saat çalış 72 saat dinlen olayı var :) polislikte 2 şark olayıda var 5 6 kez yer değiştiriyorsun yetkilerin kısıtlı mukavvemet gösteren avukatı gözaltına alsan ihraç ediliyorsun devren yaralanıyor vuruluyor ateş edemiyorsun bunlar kafada birikiyorda birikiyor psikolojik olarak patlıyorsun çok iyi anlıyorum bunları daha çok şey var ama buraya yazsam roman olur ve bunları meslekte olmadığım halde biliyorum zaten pomem e girsem 2026 yılında gireceğim inşallah şartlar iyileşir şark falanda sıkıntı değil yoksa ama keşke poliste diğer memurlar gibi kendi şehirinde çalışabilse torpil olur adam kayırmaca yapar mantığı ile yok diyorlar sanırım ama hastanede çalışan akraba kayıranları görüyoruz :) hepside kendi şehirinde polisler çok gereksiz üvey evlat muamelesi görüyor malesef çok üzücü bir durum diyecek çok ama çok şey var ...

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