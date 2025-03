Polisler gerçekten fazla mesai ücreti almıyor mu i?

Kardeşim 40 a yaklaştım yemin ederim bak mübarek şu ramazanda yemin ederim yarın gel hastanede hemşire tıbbı sekreter özel güvenlik vs vs her ne olursa olsun gel başla derlerse 1 dakika düşünmem hemen orada başlama yaparım. Yahu yıllık izinlerde bile sıkıntı çekiyoruz. Hastane polisliği yaptım yoğun bir yerdi ben tek başıma 10 11 ceraim alıyordum ama acilde en az 3 doktor 4 5 tane intörn ve asistan ayrıca temizlikçisi çaycısı ıvır zıvır harici çalışıyorlardı. Sağlıkçılar 8 5 yada 24 72 çalışıyor. 24 72 çalışanların hepsinin kendilerine ait odalarında dinlenme alanı var ve en az 8 ile 10 saat orada geçiriyor uyuyor yatıyor dinleniyor bu yasal hakları polis ise araç içinde neredeyse gözü kapansa 7068 disiplin kanuna göre" uyumak yada uyuya kalmak" tan dolayı 16 ay kıdem Tenzili yiyor ve ayrıca eğer bu sorun daha büyük sorunlara yol açarsa 24 ay kıdem tenzili yada meslekten ihraç.. Bizim kanun ile uyumamız yasak iken siz kanun sayesinde uyuyorsunuz. var hesap kitabını sen yap

