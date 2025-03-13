Yanlış anlaşılmasın merakımdan soruyorum. Polisler gerçekten fazla mesai ücreti almıyor mu ? bunun nedeni nedir ? mesela sağlık bakanlığı temmuz aralık dönemi için bir zam daha yapacak sanırım polislerde bu yok mu ? bende küçüklüğümden beri çok polis olmak isterdim yaşadığım birkaç olay ve beşiktaş saldırısıda beni bu konuda çok hırslı kıldı ama forumdaki deneyimli abilerimin yazdıklarını okuyorum bir tane iyi birşey yok hatta bir kaç mesajda sanırım komiser olan birisi bile olumsuz konuşuyordu polislikle ilgili ben şuan atama puanları 74 ile başlayan bir önlisans sağlık bölümü okuyorum maaşları 50 yi geçiyor ama benim için para önemli değil hep polis olmak istedim mesela abilerim 35 saat çalıştığım oldu diyor doğrudur peki böyle olan günler senede kaç kez oluyor acaba seçim dönemleri maç zamanları sıkıntılı mantıken doğrudur ama süreklimi oluyor böyle ?