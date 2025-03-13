Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 17:03
Psikiyatri son 2 yıl polislik

10 eylül 2023 yılında bir psikiyatri muayenem var. Herhangi bir tanı ilaç vs yok düz muayene. Bu sene pmyo giricem son 2 yıl psikoya gidilmemişse temiz kabul edilebilir kuralı var. Pmyo kazanınca genel sağlık kontrolü ekim ayı gibi yapılıyor. Yani ben kazanıp genel sağlığa girsem 2 yıl geçmiş oluyor. Bu tarih olarak pmyo başvurduğum tarihmi ele alınır genel sağlığa kadar 2 yıl geçiyor sorun olurmu? Elerlermi 2 yıl geçmemiş diye.


Huseyinnnd
Aday Memur
13 Mart 2025 17:15

Yardımcı olurmusunuz

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