Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Mart 2025 17:10
Kit işe çağırılma
arkadaşlar 2024/2 merkezi atama ile atananlar işe başlama çağırılma oldumu ttk henüz yayınlanmamış ama aranan oldu mu bilgi verirseniz sevinirim teşekkürler

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