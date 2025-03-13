Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mart 2025 17:49
Uzaktan Çalışan Eş Mazeret Tayini

Selamlar,

Nişanlım uzaktan çalışıyor ve çalıştığı yer İstanbul'a bağlı kurumsal bir şirket fakat nişanlımın ikametgah adresi İzmir'de. Bu durumda eş durumundan tayin istediğimde işyerinin ikametgah adresine göre mi tayin yapılır yoksa nişanlımın ikametgah adresine göre mi? Bilen varsa beni aydınlatabilir mi?


bahçesaray
Şef
13 Mart 2025 17:55
eşinizin iş yeri adresi
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