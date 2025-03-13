Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


13 Mart 2025 19:04
Yardımcı hizmetler personeli tayin dönemi öncesinde tayin isteyebilir mi?

yardımcı hizmetler personeliyim memur olarak görev yapmaktayım 3 yılım doldu bulunduğum şehirde mayısta tayin dönemi fakat daha öncesinde isteyebilir miyim? harcırahlı bir şekilde

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