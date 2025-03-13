DHMİ yöneticilerin başarısızlığı ve torpillerin devami

DHMİ yönetiminin üst düzey başarısı ve fotoğraf çekip paylaşmaları kendi adamlarının cebini doldurmak için bir düzenleme yaptılar sen kuruma atama ile gel ondan sonra kendi adamlarını müdür yap ,daire başkanı yap sonra 1 gruba al müthiş bir şey aklıma gelen ikinci Orhan Birdal vakası sen git shgm al merak ettiğim bir konu var bu torpille atanan müdürler tekrar kpss girip bu kuruma girebilirlermi?? şuan kurtulduk esb ye gitti bir de eski futbolcu takım kaptanı olamicak insanı Ankarayi başmudur yaptılar

Bence belirli senelerde kpss sınavı tekrarlanmali çünkü bu iş kravat takmayla ceket giymekle olmamalı?

Bunu sayın çalışma arkadaşlarım lütfen yaysinlar kimin ne olduğunu insanlar görsün