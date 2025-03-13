Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : Lanet


13 Mart 2025 19:41
DHMİ yöneticilerin başarısızlığı ve torpillerin devami

DHMİ yönetiminin üst düzey başarısı ve fotoğraf çekip paylaşmaları kendi adamlarının cebini doldurmak için bir düzenleme yaptılar sen kuruma atama ile gel ondan sonra kendi adamlarını müdür yap ,daire başkanı yap sonra 1 gruba al müthiş bir şey aklıma gelen ikinci Orhan Birdal vakası sen git shgm al merak ettiğim bir konu var bu torpille atanan müdürler tekrar kpss girip bu kuruma girebilirlermi?? şuan kurtulduk esb ye gitti bir de eski futbolcu takım kaptanı olamicak insanı Ankarayi başmudur yaptılar

Bence belirli senelerde kpss sınavı tekrarlanmali çünkü bu iş kravat takmayla ceket giymekle olmamalı?

Bunu sayın çalışma arkadaşlarım lütfen yaysinlar kimin ne olduğunu insanlar görsün

Çok Yazılan Konular

DHMİ Çalışanları BurayaDSİ 2024 Giyim YardımıTMO Özerkleşiyor mu?KİT Yönetişim ReformuKİT kurumunun özelleşme halinde personelin nakli aynı ünvanda mı yapılır?TCDD yeni yılda giyim yardımıElektrik Üretim Anonim Şirketi Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği yeni sınav açılacak mı ?PTT A.Ş.Sözleşmeli memur KİT kurumuna atanınca eski kurumundaki yıllık izinleri kullanabilir mi?Türkşeker yeni başlayacak memurlar

Sözlük

Sözlüğün yaş ortalaması 8 erol taş 1 Canı Çekmek 1 şiddete eğilimlilik 2 karakter sayısına boşluğun etki edip etmediği düşüncesi 2 nerde o eski bayramlar 1 google chrome vs internet explorer 1 asya 1 epoksi 1 şu an çalan şarkı 2

Son Haberler

BM'den Suriye'deki Şiddet İçin Acil ÇağrıÜnlü oyuncu Şinasi Yurtsever hayatını kaybettiBakan Kurum: 453 Bin Bağımsız Bölüm Yılbaşına Teslim Edilecekİstanbul'da Halı Saha Maçında 2 Genç Hayatını Kaybettiİzmir'de vapur seferleri yeniden başladı

Editörün Seçimi

Memur, enflasyonu kovalamaktan artık bitkin hale geldi !Ücretli doğum izni 1 yıla çıkıyorMüdürlerin, raporu kabul etmiyorum deme hakkı var mı?Müftü raporu kabul etmiyorÜniversite idari personele tayin hakkı mı,yoksa becayiş mi geliyor?Sözleşmeliden kadroya geçenlerin tayin hakkıDoğa Koruma ve Milli Parklar Ünvan Değişikliği (Tek Başlık)Bize uymayan İstifa EtsinHastane, personeli ne kadar tutabilir?Adliyede Çalışmak