Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 20:38
Şarktan çıkan illerdeki personelin durumu
Arkadaşlar şarktan çıkan illerdeki personellerin durumu ne olacak tercih mi yapacak yerinde mi kalacak bilgisi olan var mı?

taredlin
Aday Memur
13 Mart 2025 21:06
evet bende merak ediyorum bunu
Toplam 1 mesaj

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