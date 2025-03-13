Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 20:50
3713 şehit ve gazi yakını polislerin yeni sistemde durumu
değerli arkadaşlar yeni yönetmelik yeni sistem de biz terör şehit ve gazi yakınlarının durumu hakkında bilgisi olan var mı, daha önceki yıllarda olduğu gibi istediği ilde atamaya tabi olmadan çalışmaya devam mı ?

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