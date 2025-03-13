3713 şehit ve gazi yakını polislerin yeni sistemde durumu

değerli arkadaşlar yeni yönetmelik yeni sistem de biz terör şehit ve gazi yakınlarının durumu hakkında bilgisi olan var mı, daha önceki yıllarda olduğu gibi istediği ilde atamaya tabi olmadan çalışmaya devam mı ?

değerli arkadaşlar yeni yönetmelik yeni sistem de biz terör şehit ve gazi yakınlarının durumu hakkında bilgisi olan var mı, daha önceki yıllarda olduğu gibi istediği ilde atamaya tabi olmadan çalışmaya devam mı ?