Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 20:50
Şehit ve gazi yakını polislerin yeni sistemde durumu

değerli arkadaşlar yeni yönetmelik yeni sistem de biz terör şehit ve gazi yakınlarının durumu hakkında bilgisi olan var mı, daha önceki yıllarda olduğu gibi istediği ilde atamaya tabi olmadan çalışmaya devam mı ?


polis-3431
Aday Memur
13 Mart 2025 22:22
devam
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