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Editörler : supporters.alex 10


13 Mart 2025 21:18
Antalya Yüzme Kursu tavsiyesi

Merhaba,

Biz de Antalya Galatasaray Yüzme Okulu?na gönderiyoruz çocuğumuzu ve çok memnunuz. Küçük yaş gruplarıyla özel olarak ilgileniyorlar, eğitmenleri gerçekten sabırlı ve deneyimli. Özellikle Ela hocamız çok ilgili, çocuklarla çok güzel bir iletişim kuruyor. Dersler eğlenceli ve güvenli bir ortamda geçiyor.

Siz de bilgi almak isterseniz 0540 810 0707 numarasından ulaşabilirsiniz. Şimdiden çocuğunuz için keyifli dersler dilerim!

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