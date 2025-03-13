Akademik Kadro Atanma İşlemi Davası

Merhaba Hocalarım

Bir konuda size danışmak istiyorum. Kuzenim X üniversitesinde açılan doktor öğretim üyesi kadrosuna başvurdu. İlandaki şartları bire bir sağlıyor. Bu kadro o bölümde asistanlık yapan biri için açılmış fakat bu vatandaşın dosyası çok çok zayıf. Kendisi bölüm başkanı olan hocanın doktora tez öğrencisi. Dosyasındaki az sayıda çalışmanın hepsini o hoca ile ortak çalışma yapmış.

Üniversitede iki aşamalı bir inceleme süreci söz konusu. Birinci aşamada adayın kriterleri sağlayıp sağlamadığına bakılıyor. Kriterleri sağlıyorsa adayın dosyası bilimsel jüriye gönderiliyor.

Üniversite kuzenime kriterleri sağlamadığını iddia eden bir rapor verdi. Komisyonun raporunda ne bir isim var, ne bir imza. Üniversite gerçek olmayan bir iddia ile kuzenimin başvurusunu reddetti. Dosyası bilimsel jüriye gönderilmedi.

İşin tuhaf yanı, yaptığımız araştırma neticesinde bu adamın kriterleri sağlamadığını anladık. Bilimsel jüride bölüm başkanı, dolayısıyla karşı tarafın kendi tez hocası da yer alıyor. Hukuksuzluk üstüne hukuksuzluk. Şimdi ne yapabiliriz? İtiraz etmeli miyiz? İtirazdan bir şey çıkar mı? Yoksa direkt dava mı açmalıyız? İtirazdan bir şey çıkacağını sanmıyorum. İtiraz şart mı? Bilenler aydınlatabilir mi?

Saygılar