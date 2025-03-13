Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


13 Mart 2025 22:14
Yaşlı bakımı teknikeri maaşı ve çalışma ortamı nasıldır ?

Arkadaşlar merhaba yaşlı bakımı teknikeri maaşı yoğun nöbet ile birlikte ne kadar ? ve çalışma ortamnı nasıl sanırım kimse kendi işini yapmıyor yaşlı bakımı teknikeri olup diş hekimi asistanlığı yapanlar varmış özel hastane falan değil devlet memuru direkt ebe olup hemşire gibi acilde çalışanda var varda var peki yaşlı bakımı teknikeri nerelerde çalışır şehir hastanelerinde ? yoğun bakım olabilir mi ? atandıktan sonra çalışmak istediğimiz yeri değişebilir miyiz ?

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