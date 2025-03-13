Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


13 Mart 2025 22:34
Engelli emeklilik ne kadar sürer?

Engelli emeklilik işlemleri ne kadar sürüyor? Dilekçe verdikten sonra ne kadar süre beklemeliyiz? 2025 ocakta dilekçe veren oldu mu? Teşekkurler

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