Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : crops35


13 Mart 2025 22:58
Sosyal Hizmet Ünvan Değişikliği

Belediyede itfaiye eri kadrosunda görev yapmaktayım.

Sosyal hizmet lisans tamamlama yaparsam ünvan değişikliği yapabilirimiyim yaparsam artıları ne olur.

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