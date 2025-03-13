Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


13 Mart 2025 23:21
Nüfusa Kayıtlı Olunan İle Tayin Durumu
Nüfusa kayıtlı olduğumuz il eğer Büyükşehir ise tercih edebilecek miyiz acaba bu sene?

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