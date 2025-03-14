Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 00:10
unvan değişikliği
merhaba hemşireyim unvan değişikliği sınavına girmek istiyorum fakat daha yeni iller arası ile geldim bir sorun yaşar mıyım ?

enkup
Memur
14 Mart 2025 00:46

Sınavı hangi kurum yapıyor

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