Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 00:15
GEÇİÇİ GÖREV MAZERET TAYİNİ HAKKINDA BİLGİ

Asaletim tasdik değil henüz 12 ay geçici görevlendirme ile şarka geldim ne zaman naklen atamaya döner bunun için herhangi bi şey yapmam gerekiyor mu dilekçe vs 6. Ayını doldurdum durumu yaşayan varsa teşekkürler

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