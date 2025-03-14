Şef kadrosu?

Arkadaşlar merhaba sağlık bakanlığında şef kadrosunda çalışanlar ne tür iş ve işlemler yapıyor il sağlık müdürlüklerinde mi çalışıyor hastanede de çalışıyorsa ne tür işler yapıyor?

Arkadaşlar merhaba sağlık bakanlığında şef kadrosunda çalışanlar ne tür iş ve işlemler yapıyor il sağlık müdürlüklerinde mi çalışıyor hastanede de çalışıyorsa ne tür işler yapıyor?