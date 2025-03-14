Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 00:25
Şef kadrosu?
Arkadaşlar merhaba sağlık bakanlığında şef kadrosunda çalışanlar ne tür iş ve işlemler yapıyor il sağlık müdürlüklerinde mi çalışıyor hastanede de çalışıyorsa ne tür işler yapıyor?

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