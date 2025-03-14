Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mart 2025 01:56
e bordro m da hata mı var acep?

arkadaşlar bu ay bordromda 700 lira dan fazla ama 800 tl den düşük bir kesinti var. baktım şu meblağlar arasında şu belirttiğim farklar var ama bir ay içerisinde bu kadar bir fark normal mi bilemedim.

geçen aylar vergi matrahı toplamı (şubat ayı bordrosu): 22 bin küsür.

geçen aylar vergi matrahı toplamı (mart ayı bordrosu): 49 bin küsür.

yani benim aklıma bu kalemin mart ayına ait meblağı hatalı gibi geldi.


E.Kayı Han
Editor
14 Mart 2025 02:19

Gelir vergisi kesintisi var mı yok mu ona bakın siz matraha değil.

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