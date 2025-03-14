e bordro m da hata mı var acep?

arkadaşlar bu ay bordromda 700 lira dan fazla ama 800 tl den düşük bir kesinti var. baktım şu meblağlar arasında şu belirttiğim farklar var ama bir ay içerisinde bu kadar bir fark normal mi bilemedim.

geçen aylar vergi matrahı toplamı (şubat ayı bordrosu): 22 bin küsür.

geçen aylar vergi matrahı toplamı (mart ayı bordrosu): 49 bin küsür.

yani benim aklıma bu kalemin mart ayına ait meblağı hatalı gibi geldi.