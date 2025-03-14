E-bordromda hata mı var?

merhaba oraya bakmayı unutmuştum ve evet 700 üstü ve 800 altı bir meblağda bir kesinti var orda.

galiba bu dediğinize göre. ok teşekkür ederim.

konuyla dolaylı olarak ilgili ama başka bir sorum daha olacak. onuda yanıtlarsanız sevinirim.

hocam 5 yıllık öğretmenim . 90 saat ek dersle birlikte maaş toplam 58 bin küsür bana nedense çok düşük geldi bu maaş normal mi?

teşekkür ederim önceki yanıtınız için tekrardan.