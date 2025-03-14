Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


14 Mart 2025 01:56
E-bordromda hata mı var?

arkadaşlar bu ay bordromda 700 lira dan fazla ama 800 tl den düşük bir kesinti var. baktım şu meblağlar arasında şu belirttiğim farklar var ama bir ay içerisinde bu kadar bir fark normal mi bilemedim.

geçen aylar vergi matrahı toplamı (şubat ayı bordrosu): 22 bin küsür.

geçen aylar vergi matrahı toplamı (mart ayı bordrosu): 49 bin küsür.

yani benim aklıma bu kalemin mart ayına ait meblağı hatalı gibi geldi.


E.Kayı Han
Editor
14 Mart 2025 02:19

Gelir vergisi kesintisi var mı yok mu ona bakın siz matraha değil.


ta345
Şef
14 Mart 2025 02:27

merhaba oraya bakmayı unutmuştum ve evet 700 üstü ve 800 altı bir meblağda bir kesinti var orda.

galiba bu dediğinize göre. ok teşekkür ederim.

konuyla dolaylı olarak ilgili ama başka bir sorum daha olacak. onuda yanıtlarsanız sevinirim.

hocam 5 yıllık öğretmenim . 90 saat ek dersle birlikte maaş toplam 58 bin küsür bana nedense çok düşük geldi bu maaş normal mi?

teşekkür ederim önceki yanıtınız için tekrardan.

E.Kayı Han, 9 saat önce

Gelir vergisi kesintisi var mı yok mu ona bakın siz matraha değil.


erentef2012
Aday Memur
14 Mart 2025 06:32

Hocam kabaca normal geldi bana ek dersle beraber


erentef2012
Aday Memur
14 Mart 2025 06:33

Özkan mahepten bir kontrol edin bilgilerinize göre derim

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