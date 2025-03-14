Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


14 Mart 2025 02:32
Derece kademe

Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim 2010 yılında göreve başladım sicil notu 90 olanlara verilen 1 kademe 2015 te getirilen düzenlemeye göre 8 yılda bir veriliyor bana 2020 yılında verilmiş yanlışlık olduğunu düşünüyorum normalde 2026 yılında tekrardan almam gerekmezmi

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