Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


14 Mart 2025 02:41
Ayın 14'ün de ihraç edilen 15'inde maaşını alabilir mi
Mahkeme kararı ile ihraç Ayın 14'ün de ihraç olan ertesi gün maaşını alabilir mi, sistemde bordro görünüyor çıkmış yani. il ankara

pls1940
Aday Memur
14 Mart 2025 02:59

Gecmis olsun muhtemelen alirsiniz dicem ama geri isteyebilirler

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